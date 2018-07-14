video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير الصحة فى ضبط 403 كيلو لحوم مستوردة مجهولة بالمعصرة

السبت، 14 يوليه 2018 07:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصحة فى ضبط 403 كيلو لحوم مستوردة مجهولة بالمعصرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت النيابة العامة، مفتش الصحة والأغذية بالقاهرة بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على مدير مخزن مواد غذائية وبحوزته كمية من اللحوم المستوردة مجهولة المصدر، وإعداد تقرير فنى بها وبيان مدى استخدامها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

 

فيما أمرت النيابة العامة بحجز مدير المخزن لحين ورود تحريات المباحث.

 

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "م.ا.ع" 24 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة المعصرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

 

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 403 كيلو لحوم مستوردة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته صاحبها اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد فرمها وبيعها لمحلات المأكولات لاستخدامها فى إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بحملة على مطاعم كفر شكر

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

اللحوم الفاسدة

مفتش الصحة والأغذية




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة