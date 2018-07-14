النيابة تأمر بتسليم طفل لوالدته الإنجليزية بعد سفر والده المصرى به إلى القاهرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بتسليم طفل إنجليزى من والده المصرى إلى والدته الإنجليزية تنفيذا لقرار المحكمة ببريطانيا.

البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من السفارة البريطانية بالقاهرة، بصدور حكم من محكمة فى بريطانيا بضم طفل لوالدته بعد هرب والده المصرى به ويحمل الجنسية البريطانية إلى مصر.

تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، وتمكن من العثور على الطفل، والقبض على الأب بالمنصورة، بعدما أخفاه والده عند أحد أصدقائه وإحالته للنيابة التى قررت تسليمه لوالدته.

على الفور تم تحرير الطفل وإحضاره، لديوان القسم وتم تسليمه لوالدته بحضور كلا من السفير البريطانى والقنصل الإنجليزى بقسم شرطة مصر الجديدة.