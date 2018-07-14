video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"النقض" تنظر اليوم طعن حسن مالك وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

السبت، 14 يوليه 2018 04:00 ص
"النقض" تنظر اليوم طعن حسن مالك وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب حسن مالك - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

تنظر محكمة النقض، اليوم السيبت، فى طعن 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد القومى" المتهم فيها حسن مالك وآخرين، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

 

وكان النائب العام أحال الإخوانى حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" لـ26 يوليو

اخبار الحوادث

محكمة النقض

ضرب الاقتصاد القومى

قوائم الكيانات الإرهابية

النائب العام

اخبار مصر




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة