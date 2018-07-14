video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة العليا الموريتانية ترفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد إيداع الترشحات

السبت، 14 يوليه 2018 02:10 ص
المحكمة العليا الموريتانية ترفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد إيداع الترشحات اقتراع _ صورة أرشيفية
نواكشوط أ ش أ
إضافة تعليق

أمرت المحكمة العليا الموريتانية مساء الجمعة، برفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد ايداع الترشحات للانتخابات البرلمانية والبلدية والاقليمية إلى السابع عشر يوليو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بناء على منطوق الأمر الصادر عن المحكمة العليا الليلة والقاضى بتعليق تنفيذ محتوى بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق بتمديد الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للمجالس البلدية والجهوية، تعلن وزارة الداخلية واللامركزية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو عند منتصف هذه الليلة، وأعلنت وزارة الداخلية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو اليوم الجمعة عند منتصف الليل.

وكانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد مددت الليلة الماضية فترة إيداع تصاريح الترشحات بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر يوليو الجارى عند منتصف الليل بدل يوم غد.

واكد البيان أن اللجنة قررت السماح بالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية فى عواصم المحافظات فى المراكز المخصصة لذلك.

"وقالت اللجنة انه نظرا للتأخر الحاصل فى إيداع تصاريح الترشحات لانتخابات المستشارين البلديين والجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية، فإنها قررت تمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وإقليمية يوم الاول من سبتمبر القادم تشهد مشاركة المعارضة التى قاطعت الاستحقاقات الانتخابية طيلة الاعوام التسعة الماضية.

ويطال التهديد بالحل عددًا من الأحزاب الموريتانية البالغ عددها 105 أحزاب فى حال عجزها عن الحصول على نسبة واحد فى المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها فى الانتخابات المقبلة.

 


إضافة تعليق

المحكمة العليا الموريتانية

موريتانيا

أخبار موريتانيا

لجنة الانتخابات

إيداع الترشحات




لا تفوتك
المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة