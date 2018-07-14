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المؤبد لـ12 إخوانيا والمشدد 3 سنوات لـ15 لتحريضهم على العنف بالشرقية

السبت، 14 يوليه 2018 02:38 م
المؤبد لـ12 إخوانيا والمشدد 3 سنوات لـ15 لتحريضهم على العنف بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم، بالسجن المؤبد لـ12 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم علي العنف، بدائرة مركز أبوحماد، وحيازة منشورات تحريضية، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ15 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

تعود أحداث القضية لسنة 2015 مركز شرطة أبوحماد، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، بقيام مسيرة للإخوان الإرهابية، والتحريض علي العنف والقيام بأعمال تخريبية، وتم تحديد 27 منهم في القضية، وإحالتهم إلى النيابة العامة للمحاكمة، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض علي العنف ضد مؤسسات الدولة.


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