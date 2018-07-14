الكويت: الحدود الشمالية يسودها الأمن والهدوء وليس هناك ما يدعو للقلق

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أكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن الأوضاع على الحدود الشمالية للكويت يسودها الأمن والهدوء، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن تلك الأوضاع، مشددا على أن الجهات الأمنية المختلفة تراقب عن كثب الأوضاع الأمنية هناك وتطوراتها.

وقال المصدر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - "إن الكويت تتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة فى العراق، والمتمثلة بالمظاهرات والاحتجاجات التى جرت هناك، وتؤكد ثقتها فى قدرة العراقيين على معالجة هذه الأحداث، بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه".

وأعرب المصدر عن تمنياته بعودة الأوضاع الى طبيعتها، والهدوء إلى ربوع العراق، ليتمكن العراقيون من تجاوز هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، والتصدى لما يواجهونه من تحديات.



يذكر أن مدن العراق الجنوبية قد شهد مظاهرات ضخمة؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل، فيما شهدت المظاهرات بعض أعمال العنف بعد قيام بعض المتظاهرين باقتحام مطار النجف الدولى الليلة الماضية، وتحطيم عددا من نوافذه الزجاجية، فيما أقدم متظاهرون قبل أيام على اقتحام موقع لحماية أحد الآبار النفطية فى مدينة البصرة، وحرق كرفانات الحراس وتدمير أجهزة التبريد.

وكان المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لمناقشة الوضع الأمنى فى البلاد، أنه سيتخذ اجراءات رادعة بحق من وصفهم بـ"المندسين فى المظاهرات"، والذين يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة فى البلاد، مشددا على أن الإساءة للقوات الأمنية العراقية تعد إساءة بحق الدولة وسيادتها.