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الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

السبت، 14 يوليه 2018 04:37 ص
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة عدادات
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، وقف قبول طلبات العدادات الكودية للوحدات السكنية غير المرخصة فى 30 يونيو الجارى.

 

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى وقف قبول طلبات تركيب العدادات الكودية بناءً على قرار مجلس الوزراء بوقف قبول طلبات تركيب العداد الكودى فى موعد 30 يونيو، والسماح بقبول الطلبات من الوحدات السكنية المرخصة فقط.

 

وأكد المهندس حمدى عكاشة، أن الشركة ملزمة بتركيب العدادات الكودية لكل من تقدم بالطلب قبل الموعد المحدد بغلق باب التقديم، وسيتم الانتهاء من كافة الطلبات وتركيب العدادات فى موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل.

 

وحول عدد العدادات الكودية بالإسكندرية والتى تم تركيبها للوحدات السكنية المخالفة، قال إن الإسكندرية بها 700 ألف عداد كودى، تم تركيبها بناءً على قرار مجلس الوزراء بالسماح بذلك إلى حين صدر قرار آخر بغلق الباب أمام العدادات الكودية.


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