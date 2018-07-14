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"القومية للأنفاق": تشغيل تجريبى للمرحلة الرابعة فى سبتمبر والافتتاح آخر 2018

السبت، 14 يوليه 2018 04:40 م
"القومية للأنفاق": تشغيل تجريبى للمرحلة الرابعة فى سبتمبر والافتتاح آخر 2018 اعمال المترو - ارشيفية
كتب إبراهيم حسان
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قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، إن التكلفة الكاملة للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق حتى انتهاءها تصل إلى 100 مليار جنيه.

وعن المرحلة الرابعة للمترو، أوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن التشغيل التجريبى للمرحلة نهاية شهر سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح المرحلة فى نهاية ديسمبر المقبل، مبينا أن المرحلة الرابعة مكونة من محطات "هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادى الشمس"، ثم يتجه المترو على جسر علوى إلى محطة النزهة ومحطة هشام بركات بشارع جسر السويس.

 

وأضاف المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، أن المرحلة الثالثة للمترو، تبدأ من محطة العتبة بوسط البلد، وتتجه إلى محطات، جمال عبد الناصر، وماسبيرو والزمالك ثم الكيت كات"، مشيرا إلى أن ماكينة الحفر العميق التى تحفر النفق المتجه من العتبة حتى الكيت كات، بدأت بالفعل فى العمل اعتبارا من 35 مايو الماضى، وقطت حوالى 35 متر من المسافة فى اتجاه محطة ماسبيرو، وقريبا سنحتفل بوصول الماكينة لماسبيرو.


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المرحلة الرابعة للمترو

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