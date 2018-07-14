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العثور على طفل رضيع ملقى فى الشارع بجوار سور نادى المطرية

السبت، 14 يوليه 2018 11:45 ص
العثور على طفل رضيع ملقى فى الشارع بجوار سور نادى المطرية طفل رضيع ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها، للتوصل إلى شخص مجهول ألقى بطفل رضيع فى الشارع بجوار سور نادى المطرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من مواطن أفاد فيه بأنه أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء وجد طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش وملقى على الأرض فى حالة صراخ.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفل حديث الولادة ألقى به مجهول فى الشارع بجوار سور نادى المطرية للتخلص منه وتم إخطار النيابة بالواقعة.


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