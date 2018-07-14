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السبت، 14 يوليه 2018 04:08 م
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الصين تدين بشدة التفجير الانتحارى فى باكستان

السبت، 14 يوليه 2018 02:38 م
الصين تدين بشدة التفجير الانتحارى فى باكستان ضحايا هجوم باكستان- أرشيفية
أ ش أ
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أدانت الصين بشدة التفجير الانتحارى الذى استهدف تجمعا انتخابيا فى إقليم "بلوشستان" الباكستاني، وأدى إلى مقتل 128 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وتبناه تنظيم (داعش).


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - فى تصريح لها اليوم تعليقا على التفجير الانتحارى - إن "الجانب الصينى مصدوم بشدة من هذا التفجير، ونحن ندينه بشدة، ونتقدم بتعازينا إلى الضحايا ومواساتنا للأسر المنكوبة، وتؤكد الصين معارضتها لجميع صور الإرهاب، وتؤيد بشدة الجهود الحثيثة التى تبذلها باكستان حكومة وشعبا لمكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار الوطنى وسلامة المواطنين هناك".

 

 


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