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الصحة: تجديد اعتماد مستشفيات التأمين الصحى كل 4 سنوات لضمان تقديم خدمات مميزة

السبت، 14 يوليه 2018 02:03 م
الصحة: تجديد اعتماد مستشفيات التأمين الصحى كل 4 سنوات لضمان تقديم خدمات مميزة د. على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة عضو لجنة تسعير خدمات التأمين الصحى الجديد أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديدة تلزم هيئة الاعتماد والجودة بتسجيل واعتماد المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة كل 4سنوات .
 
وقال على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية فى تصريحات لليوم السابع أن مدة الاعتماد والتسجيل الخاصة بالمستشفيات التى ستقدم خدمات التأمين الصحى الشامل  4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
 
وتابع على محروس: من حق الهيئة إيقاف الاعتماد أو إلغاؤه حال مخالفة المنشأة الطبية لأى اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل وأضاف ان اجراءات الاعتماد تصب فى صالح تقديم خدمة طبية مميزة للمريض .
 
 

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الصحة

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التراخيص

اعتماد المستشفيات




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