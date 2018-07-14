السجن المشدد 15عاما للمتهم بقتل أخر بالشرابية

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، للمتهم سامح عبد الستار، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة قسم الشرابية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وسامح حمودة وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين "سامح عبد الستار أبو العلا، وأخرون تهمة قتل المجنى عليه رفعت نجاتى حسن، عمدًا مع سبق الأصرار والترصد، بأن أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية أدت إلى إصابته التى أودت بحياته، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل كلًا من حامد نجاتى حسن، على نجاتى حسن"، بأن أطلقوا عليم وابل من الأعيرة النارية.