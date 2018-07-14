video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15عاما للمتهم بقتل أخر بالشرابية

السبت، 14 يوليه 2018 02:56 م
السجن المشدد 15عاما للمتهم بقتل أخر بالشرابية قفص الاتهام - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، للمتهم سامح عبد الستار، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة قسم الشرابية.

صدر  الحكم  بعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وسامح حمودة وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين "سامح عبد الستار أبو العلا، وأخرون تهمة  قتل المجنى عليه رفعت نجاتى حسن، عمدًا مع سبق الأصرار والترصد، بأن أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية أدت إلى إصابته التى أودت بحياته، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل كلًا من حامد نجاتى حسن، على نجاتى حسن"، بأن أطلقوا عليم وابل من الأعيرة النارية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستدعى "غفير" فيلا خطف طفل الشروق بالطريق الصحراوى

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

جنايات القاهرة

السجن المشدد

جريمة قتل بالشرابية




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة