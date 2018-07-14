الرئيس اليمنى يجتمع بقيادات المنطقة العسكرية وكبار مسئولى حضرموت

عدن (أ ش أ)

أعرب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عن ترحيبه بقيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات التنفيذية والوجاهات الاجتماعية بمحافظة حضرموت الوادى والصحراء، لاستعراض جملة من التطورات والأحداث على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإرساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار فى مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من الأشقاء فى دول التحالف العربى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت، أن الرئيس اليمنى أشار إلى أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن فى تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته، مؤكدا أهمية توحيد الصف والجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التى تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران فى المنطقة مع المليشيات الحوثية الانقلابية.

ولفت إلى جملة المشاريع التى نالتها حضرموت بساحلها وواديها خلال الفترة الماضية فى كل القطاعات، وأهمها تحقيق الاكتفاء فى قطاع الكهرباء وعبر الغاز المنتج محليا، مؤكدا أهمية تعزيز خدمات الحياة الأساسية فى قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.. موجها باعتماد مبلغ مليار ريال لاستكمال تنفيذ المشاريع والاحتياجات العاجلة للوادى والصحراء.