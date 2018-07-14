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السبت، 14 يوليه 2018 03:53 م
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الداخلية تحبط محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا من مطار القاهرة

السبت، 14 يوليه 2018 03:01 م
الداخلية تحبط محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا من مطار القاهرة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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في ضربة أمنية جديدة، نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى في ضبط ضابط إرشاد بالمراقبة الجوية وآخر، لدى محاولتهما تهريب 50 جهاز هاتف محمول دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى لمكافحة جرائم التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.

 

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط "أشرف.م" ضابط إرشاد بالمراقبة الجوية، ويحمل تصريح جمركى، و"عماد.ع" مساعد مشغل بالإدارة العامة لشئون الشركات بشركة الميناء ويحمل تصريح جمركى، خارج الدائرة الجمركية، وذلك أثناء قيامهما بتسليم 50 جهاز هاتف محمول، لـ"عبدالله.ح" محاسب، ومقيم بدمياط  مقابل 16ألف جنيه نظير تهريبهم دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، وبالبحث والتحرى تبين سابقة إتفاق المتهمين مع "محمد.ج" مقيم بالدقهلية، وصل البلاد بتاريخ 14 يوليو قادماً من إحدى الدول العربية عبر مطار القاهرة الجوى ، على تسليمهما المضبوطات عقب وصوله للمطار وقبل إنهاء إجراءاته الجمركية، على أن يقوم المتهمين بإخفائها بين طيات ملابسهما والخروج من خلال باب الموظفين بصالة السفر والباب الجانبى لصالة الوصول.

 

يشار إلى مغادرة "محمد.ج" لدائرة الميناء عقب تسليمه المضبوطات للمتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.


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