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السبت، 14 يوليه 2018 02:31 م
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الخطوط الجوية الكويتية تلغى رحلاتها إلى مدينة النجف العراقية

السبت، 14 يوليه 2018 01:19 م
الخطوط الجوية الكويتية تلغى رحلاتها إلى مدينة النجف العراقية الطيران الكويتى- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية الحالية فى مطار النجف الدولى.


وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية - فى بيان لها- "إنها ستقوم إما بتغيير الحجز لرحلات طيران أخرى متجهة إلى النجف، أو إعادة التذاكر بدون أى رسوم على العملاء، معربة عن شكرها للجميع على تعاونهم وتفهمهم".


وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من مطار النجف مؤقتا بعد اقتحام متظاهرين عراقيين للمطار، احتجاجا على تردى الخدمات فى البلاد وعدم وجود فرص عمل.


يذكر أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى كان قد أعلن، فى وقت سابق اليوم عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لمناقشة الوضع الأمنى فى البلاد، أنه سيتخذ إجراءات رادعة بحق من وصفهم بـ"المندسين فى المظاهرات"، والذين يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة فى البلاد، مشددا على أن الإساءة للقوات الأمنية العراقية تعد إساءة بحق الدولة وسيادتها.

 


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