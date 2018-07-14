الحكومة العراقية: نحترم حق التظاهر السلمى ونحذر من أى تجاوزات

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قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية الدكتور سعد الحديثى "إن الحكومة تحترم حق التظاهر السلمى ووفرت استعداداتها لتوفير أجواء التظاهر السلمى وحق التعبير عن الرأى وفقا للدستور".

وحذر المتحدث الرسمى العراقى -فى اتصال هاتفى مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت- من أى تجاوزات خلال التظاهرات، مشددا على أن الحكومة سوف تتصدى بشكل مباشر لأى مسعى للتجاوز على الممتلكات العامة أوإلحاق ضرر أوالقيام بأعمال تخريبية سواء كان ضد أفراد المؤسسة الأمنية أوالمواطنين أوالشركات الاستثمارية العامة.



ودعا الحديثى المتظاهرين إلى عدم الاحتكاك بالقوات الأمنية، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل المشاريع الاقتصادية التى تعد بوابة لفرص العمل لتحسين الواقع المعيشى للمواطن فى كافة المحافظات، مؤكدا أن فرص العمل لا تتوفر إلا بالاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعي، منوها إلى أن هذا ما تعمل عليه الحكومة الآن.

وأشار - خلال الاتصال - إلى وجود معلومات عن وجود مندسين للقيام بأعمال عنف خلال التظاهرات، مشددا على أن هناك توجه لردع هؤلاء المندسين ولملاحقتهم قانونيا، لافتا إلى أن تنظيم (داعش) من الممكن أن يستثمر هذه التظاهرات للقيام بأعمال عنف أوتفجيرات إرهابية.