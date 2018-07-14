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الجيش اليمنى يسيطر على سلسلة جبال السابح بمحافظة صعدة

السبت، 14 يوليه 2018 09:07 ص
الجيش اليمنى يسيطر على سلسلة جبال السابح بمحافظة صعدة الجيش اليمنى- أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، بدعم من التحالف من السيطرة على سلسلة جبال السابح بمحافظة صعدة .

وقالت مصادر عسكرية - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - " إن قوات الشرعية حررت سلسلة جبال السابح الواقعة فى جبهة علب شمال محافظة صعدة وعلى مقربة من مركز مديرية باقم التى بات يفصلها عنها أقل من 5 كيلومترات.


وكانت قوات الجيش الوطنى فى الجبهة ذاتها حققت تقدما ميدانيا كبيرا متجاوزة منطقة أبواب الحديد من الاتجاه الغربى لمركز مديرية باقم، وسيطرت على عدد من المواقع فى إطار عملية التفاف أدت إلى خلخلة صفوف الميلشيات وتكبدها خسائر كبيرة.


وكان قائد محور علب فى الجيش اليمنى العميد ياسر مجلى قال فى وقت سابق " إن قواته وبإسناد من قوات التحالف وبمشاركة فاعلة من القوات البرية الملكية السعودية سيطرت على مساحات كبيرة من المنطقة، وباتت على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها ".

 


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