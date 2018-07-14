البحوث الفلكية: اليوم غرة شهر ذو القعدة فلكيًا

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة وثمان وأربعين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى، أمس الجمعة 29 من شوال 1439 هجريًا، 13 يوليو الجارى، وهو يوم الرؤية.

وأشارت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهلال الجديد بقى فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 25 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 25 و26 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و36 دقيقة.

ووفقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1439 هجريًا فلكيًا اليوم السبت 14 يوليو لعام 2018.