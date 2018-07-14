video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: اليوم غرة شهر ذو القعدة فلكيًا

السبت، 14 يوليه 2018 05:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم غرة شهر ذو القعدة فلكيًا الهلال - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة وثمان وأربعين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى، أمس الجمعة 29 من شوال 1439 هجريًا،  13 يوليو الجارى، وهو يوم الرؤية.

 

وأشارت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهلال الجديد بقى فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 25 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 25 و26 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و36 دقيقة.

 

ووفقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1439 هجريًا فلكيًا اليوم السبت 14 يوليو لعام 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكسوف يغازل الأرض.. الملايين يترقبون كسوفا جزئيا للشمس غدا.. البحوث الفلكية: قرص القمر يغطى 34% من الشمس.. وتكشف: يرى بالمحيطين الهادئ والهندى وأستراليا.. وجمعية فلكية: يستمر ساعتين و25 دقيقة ويتكرر 11 أغسطس

الفلك

البحوث الفلكيه

هلال ذو القعده

ذو القعده




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة