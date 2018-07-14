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السبت، 14 يوليه 2018 12:45 م
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الباكستانيون يشيعون 128 قتيلا قضوا فى تفجير استهدف تجمعا انتخابيا

السبت، 14 يوليه 2018 12:03 م
الباكستانيون يشيعون 128 قتيلا قضوا فى تفجير استهدف تجمعا انتخابيا جنازة بباكستان - أرشيفية
أ ف ب
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يشيع الباكستانيون، اليوم السبت، 128 قتيلا قضوا فى هجوم انتحارى استهدف تجمعا انتخابيا فى بلوشستان، يبرز هشاشة الوضع الامنى فى البلاد قبل الانتخابات العامة.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم الذى وقع فى بلدة مستونج، قرب كويتا عاصمة ولاية بلوشستان. واستهدف تجمعا انتخابيا مما أثار المخاوف من تجدد أعمال العنف قبيل الانتخابات العامة فى 25 يوليو الحالى.

وقال وزير داخلية بلوشستان آغا عمر بونغالزاى "أعلنا الطوارئ فى المستشفيات وألغينا عطل الاطباء والمسعفين". 

ومن بين القتلى سراج ريسانى، الذى كان مرشحا لمقعد فى الولاية عن الحزب الجديد "عوامى بلوشستان".

وعلق الحزب الفعاليات المرتبطة بالحملة الانتخابية السبت ودعا أنصاره للحداد ثلاثة ايام.


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