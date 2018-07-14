"الاتحاد" الإماراتية تستنكر تعرض الإمارات لحملات تشويه لتقويض جهودها باليمن

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استنكرت صحيفة "الاتحاد" الإمارتية اليوم السبت، تعرض الإمارات لحملة تشويه تغلفها الأكاذيب والادعاءات، بسبب دورها البارز فى دعم الشرعية باليمن، سواء على المستوى العسكرى فى مواجهة التمرد الحوثي، أو المستوى الإنسانى عبر تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وإنعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الأمني.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "أكاذيب السجون السرية"، إلى أن هذا الدور الذى يأتى ضمن عمليات التحالف العربي، كان له الأثر الأكبر فى النجاحات التى تحققت خاصة فيما يتعلق بالحديدة، وهذه النجاحات هى السبب الحقيقى فى الاعاءات التى أثيرت بشأن وجود سجون سرية فى اليمن تشرف عليها الإمارات، وهو ما نفته الحكومة الشرعية فى اليمن.



وأوضحت أن وراء هذه الحملة أطراف يمنية تحظى بدعم من قوى إقليمية، على رأسها قطر وحليفتها إيران، تريد لليمن أن يستمر فى حالة من الفوضى، وتتبنى هذه الروايات التى تعتمد على معلومات مغلوطة، منظمات وقنوات مأجورة تستهدف أساسا تقويض جهود الإمارات فى إطار التحالف العربي، ومحاولة تعويض الخسائر العسكرية عبر اختلاق قصص لا أساس لها من الصحة، فى حين تغض الطرف عن ممارسات المليشيات الحوثية التى تستهدف أرواح الأبرياء وتختبئ خلف النساء والأطفال.

وأكدت، فى الختام، أن حملات التشويه هذه لن تثنى الإمارات عن تحمل مسؤولياتها تجاه أمن اليمن والمنطقة، فيما تستمر أذرع الخبث والدمار فى التحرك تحت الخفاء للحصول على مكاسب وانتصارات وهمية.