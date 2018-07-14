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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 14 يوليه 2018 10:59 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

إحالة 14 مسئولا بالسكة الحديد للنيابة الإدارية بسبب حادث قطار المرازيق

1

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية.. والأول يحصل علي 100

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2

مصر تحصد 11 ميدالية فى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

3

القبض على المتهمتين بإلقاء جثث "أطفال المريوطية" بالشارع

4

طوارئ بالرى المصرى فى السودان لاستقبال موسم الفيضان السنوى بالنيل

5

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القومية للأنفاق": تشغيل تجريبى للمرحلة الرابعة فى سبتمبر والافتتاح آخر 2018

6

ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه

7

السيسى يستعرض تطورات مشروع إقامة مناطق خدمية متكاملة بأنحاء الجمهورية

8

جيل بلجيكا الذهبى يخطف برونزية المونديال بثنائية فى إنجلترا.. فيديو

9

وليد فواز يعلن انفصاله عن مى سليم بعد زواج لم يدم شهرا

 
10

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