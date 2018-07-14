اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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إحالة 14 مسئولا بالسكة الحديد للنيابة الإدارية بسبب حادث قطار المرازيق

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية.. والأول يحصل علي 100

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مصر تحصد 11 ميدالية فى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

القبض على المتهمتين بإلقاء جثث "أطفال المريوطية" بالشارع

طوارئ بالرى المصرى فى السودان لاستقبال موسم الفيضان السنوى بالنيل

" القومية للأنفاق": تشغيل تجريبى للمرحلة الرابعة فى سبتمبر والافتتاح آخر 2018

ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه

السيسى يستعرض تطورات مشروع إقامة مناطق خدمية متكاملة بأنحاء الجمهورية

جيل بلجيكا الذهبى يخطف برونزية المونديال بثنائية فى إنجلترا.. فيديو