إيطاليا تنقل 450 مهاجرا من قارب صيد إلى سفينتين دون السماح لهم بدخول موانئها

روما (أ ش أ)

أعلنت إيطاليا أنها قامت بنقل 450 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب صيد كبير إلى سفينتى دوريات فى البحر المتوسط، وتسعى إلى إرسالهم إلى مالطا أو ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تم فى وقت مبكر اليوم السبت، نقل 176 مهاجرا ممن كانوا على متن القارب إلى سفينة إنقاذ تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، و266 آخرين إلى سفينة تابعة لحرس الحدود الإيطالي، فيما نُقل 8 من النساء والأطفال إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لتقلى العلاج من مشكلات صحية.

ونقلت الوكالة عن مصادر فى الحكومة قولها إن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى يعمل على التوصل لاتفاق مع دول أوروبية أخرى لتوزيع المهاجرين الـ 450 على الفور، وفى حالة عدم استجابة تلك الدول، فلن يسمح بإنزال المهاجرين إلى موانئ إيطاليا.

وذكر مكتب وزير الداخلية الإيطالى ماثيو سالفينى أنه تم إخبار رئيس الوزراء الإيطالى بأن السفينتين يجب أن يتوجها جنوبا باتجاه مالطا أو يفضل إعادتهم إلى شواطئ ليبيا التى غادروا منها.

يشار إلى أن سالفينى منذ توليه وزارة الداخلية تبنى سياسة حكومية جديدة لإغلاق الموانئ فى وجه سفن المنظمات الخيرية التى تنتشل المهاجرين من قوارب يكدسهم فيها المهربون.