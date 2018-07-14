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إعادة محاكمة بلجيكى تونسى الأصل فى فرنسا بعد إدانته بإدارة موقع جهادى

السبت، 14 يوليه 2018 12:47 م
إعادة محاكمة بلجيكى تونسى الأصل فى فرنسا بعد إدانته بإدارة موقع جهادى فاروق بن عباس
أ ف ب
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يعيد القضاء الفرنسى محاكمة البلجيكى من أصل تونسى فاروق بن عباس بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات حول نشاطه فى أواخر العقد الاول من الألفية على موقع أنصار الحق الجهادى الناطق بالفرنسية بحسب ما أوردت مصادر متطابقة السبت.

وقالت مصادر قريبة من الملف إن بن عباس (32 عاما) استأنف الحكم الصادر فى 6 يوليو الجارى وحذا حذوه متهمان آخران معه فى القضية.

وأفادت مصادر قضائية أن النيابة طالبت بإنزال عقوبة أشد وبالتوقيف الفورى للمتهمين وقد استأنفت الحكم أيضا من جهتها. وحكمت المحكمة الجنائية فى باريس على بن عباس أيضا بالحظر التام من دخول الاراضى الفرنسية.

 


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