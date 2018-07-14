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السبت، 14 يوليه 2018 02:32 م
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إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنوفية

السبت، 14 يوليه 2018 01:23 م
إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادثى تصادم بدائرتى بركة السبع وشبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وقوع حادثى تصادم ومصابين بالطريق الزراعى السريع الإسكندرية القاهرة أمام قرية الشهيد فكرى دائرة مركز بركة السبع.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتيجة اصطدام أوتوبيس خاص شرقيه قيادة "  س . غ . إ " 56 سنه، سائق ومقيم منيا القمح شرقيه، مع سيارة نقل قيادة  "ب . ح . ع "  42 سنة، سائق ومقيم مركز المحلة الكبرى غربية، ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة الثانية بالأولى، حال خروجها من إحدى الفتحات على جانب الطريق.

نجم عن الحادث، إصابة  كل من قائدى السيارتين، ومستقلى السيارة الأولى "ن . ع . ح " 40 سنة، ربة منزل ومقيمة حى السلام، السويس ونجلها "م . خ . خ"  13 سنه، طالب وابنتيها " سمر " 19سنه، طالبة ، و " خلود " 9 سنه، طالبه وشقيقي الثانية " سهيله " 16 سنة طالبه ومقيمه طنطا، غربية، و " حسين "  17 سنه، طالب، و مستقل السيارة الثانية"  س . ع . ع" 37 سنه، نقاش ومقيم بولاق الدكرور جيزة وجميعهم مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما وقع حادث تصادم ومصاب أمام قرية منشأة الشريكين دائرة مركز شبين الكوم، بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة " ر. م . ع "  32 سنة، سائق ومقيم دائرة المركز ودراجة نارية قيادة " ع . ع . م"  40 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف أثناء وقوفها على جانب الطريق بذات الناحية .

نجم عن الحادث إصابة  قائد الدراجة بانفجار بالخصية اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وبسؤال قائدا المركبتين أكدا بمضمون ما جاء، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم. 

 

 

 

 
 
 
 
 

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