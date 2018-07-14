إصابة عامل برش خرطوش ونجار بجروح متفرقة فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب عامل برش خرطوش ونجار بجروح متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة بسبب خلافات قديمة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كل من "أ.أ.ع" 26 سنه، عامل مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمنى، و"إ.م" 25 سنة، نجار مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وخدوش بالذراع اليسرى ومقيمان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال الأول اتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وإحداث إصابته السابقة حدوث مشاجرة بين شقيقه والثانى.

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته واتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات الخلافات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.