إحالة العاملين بمراكز شباب طوخ وشبين القناطر للتحقيق لتقصيرهم بالعمل

كتب إبراهيم سالم

أحال الدكتور عزت محروس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمراكز الشباب بادارة شباب طوخ وشبين القناطر والخانكة وقليوب إلى الشئون القانونية نظرا لتقصيرهم بالعمل، وذلك بعد حملة شنها الدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية للرياضة، ووليد الفرماوى معاون المدير العام لمتابعة العديد من مراكز الشباب بادارة شباب طوخ وشبين القناطر والخانكه وقليوب.

وأكد وكيل شباب القليوبية، أنه نظرا للتقصير الذي لمسته الحماة بمراكز الشباب تم تحويل بعض العاملين الى الشئون القانونية، وهذا فى اطار حرص المديرية على تواجد الهيئات الشبابية فى افضل صورة لاداء دورهم بالمجتمع واستقبال الشباب.