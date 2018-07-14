إجراءات قبول طلاب الدبلومات بكليات التجارة والزراعة والحقوق × 6 معلومات

كتب وائل ربيعى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات سنويًا فى فترة التنسيق المسابقة المركزية لطلاب دبلومات المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة الراغبين فى الالتحاق بكليات الزراعة والتجارة والحقوق من خلال امتحان يخضع له الطلاب.

1- يتقدم طلاب الشهادات الفنية للمسابقة المركزية للالتحاق بكليات التجارة، الزراعة، والحقوق.

2- يبدأ تقدم الطلاب 29 من يوليو الجارى وتستمر حتى 16 من أغسطس المقبل.

3- تحددت شروط التقدم للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية، دبلوم المدراس الفنية المتقدمة، نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية.

4- لابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة فى التخصصات الزراعية، التجارية، الزراعية، التجارية شعبة القانون.

5- لابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة من خريجى أعوام 2016-2017-2018.

6- يحق للطالب التقدم للامتحان فى هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.