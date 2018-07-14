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إجراءات قبول طلاب الدبلومات بكليات التجارة والزراعة والحقوق × 6 معلومات

السبت، 14 يوليه 2018 01:30 ص
إجراءات قبول طلاب الدبلومات بكليات التجارة والزراعة والحقوق × 6 معلومات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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يعقد المجلس الأعلى للجامعات سنويًا فى فترة التنسيق المسابقة المركزية لطلاب دبلومات المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة الراغبين فى الالتحاق بكليات الزراعة والتجارة والحقوق من خلال امتحان يخضع له الطلاب.

 

1-    يتقدم طلاب الشهادات الفنية للمسابقة المركزية للالتحاق بكليات التجارة، الزراعة، والحقوق.

2-    يبدأ تقدم الطلاب 29 من يوليو الجارى وتستمر حتى 16 من أغسطس المقبل.

3-    تحددت شروط التقدم للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية، دبلوم المدراس الفنية المتقدمة، نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية.

4-    لابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة فى التخصصات الزراعية، التجارية، الزراعية، التجارية شعبة القانون.

5-    لابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة من خريجى أعوام 2016-2017-2018.

6-    يحق للطالب التقدم للامتحان فى هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.


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