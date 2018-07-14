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أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة جنوب سيناء

السبت، 14 يوليه 2018 09:50 م
أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة جنوب سيناء امتحانات الثانوية العامة -أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، أسماء الطلاب الأوائل فى امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2017-2018.

وضمت قائمة الأوائل بالشعبة العلمية، "فاطمة حسن محمد محمد حامد – 405 درجة – الزهور الثانوية بنات بالطور محمد حسين محمد سيد أحمد -404.5 درجة –االشهيد محمود ناجى العسكرية بلطور أيمن محمد حسنى حسنين حسين – 400 درجة –أبو زنيمة الثانوية أفرايم حشمت فؤاد جاب الله -379.5 درجة – الشهيد محمود ناجى العسكرية بالطور أحمد محمد محمود أحمد -392.5 درجة –الشهيد محمود ناجى العسكرية بالطور ناردين جوزيف سعد بسطورس -390.5 درجة –شرم الشيخ للخدمات الخاصة أحمد السيد يوسف السيد حسن – 390.5 درجة – الشهيد محمود ناجى العسكرية بالطور معتصم أحمد محمد سليمان عسل- 390 درجة – الشهيد محمود ناجى العسكرية بالطور جون أيمن سمير يونان -387 درجة –شرم الشيخ الثاتوية الرسمية لغات مصطفى صبحى السيد المغربى- درجة 387- الشهيد محمود ناجى العسكرية بالطور هادى محمد عرجاوى حمودة – 387 درجة – أبو رديس الثانوية المشتركة بأبو رديس".

وضمت قائمة الأوائل بالشعبة الأدبية، " زهراء رضا حسن محمد -392 درجة – على بن أبى طالب بدهب ليلى محمد ابراهيم محمد - 390.5درجة- مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات وهبة نوفل فتحى أبو حطب -390 درجة مدرسة على بن أبى طالب بدهب ورضوى راضى مسلم راشد -484 درجة –مدرسة  الزهور الثانوية بنات بطور ومحمد نور الدين مصطفى عبدالجليل - 382.5 -درجة – مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات وفايزة عبد الحكيم عبد العزيز مصطفى -381.5 درجة – مدرسة على بن أبى طالب بدهب خلود علاء يحيى عبد العال – 380 درجة – مجمع نويبع التعليمى نادين سامح سيد عسل -379.5 درجة – مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة رحمة حسن سالم عبد الله – 379.5 درجة – مدرسة على  بن أبى طالب بدهب سارة محسن ذكى عبد الفتاح -379.5 درجة – السادات الثانوية برأس سدر".


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