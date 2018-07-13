610 ملايين جنيه إجمالى مشروعات الرى بقطاع التوسع الأفقى خلال 2017-2018

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مجملا، بشأن المشروعات التى قام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذها خلال العام المالى 2017/2018، والتى تأتى فى إطار خطة الوزارة نحو تحسين البنية التحتية لشبكة الرى والصرف والمنشآت المائية اللازمة لتلبية متطلبات قطاع الزراعة والاستصلاح، وتحسين ورفع كفاءة إدارة منظومة المياه.

من جانبها، أفادت المهندسة نادية عبد الحميد رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من المشروعات بقيمة 610 مليون جنيه وفى مقدمتها أعمال تأهيل الترع (حوائط ساندة - تأهيل جسور - توسيع وتعميق ترع) بقيمة 65 مليون جنيه تضمنت تأهيل ترعة الاسماعيلية وتأهيل ترعة بورسعيد في المسافة من ك 1,750 حتى ك 13,00 والحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف في المسافة من كوبري مرزبان إلى كوبري الشيخ سالم وعملية إنشاء الحائط الساند ك 1,200 بر أيسر على بحر أبو جنشو ... بالإضافة إلى أعمال معالجة انهيارات البر الأيمن لترعة الابراهيمية لمسافات متفرقة بقيمة 55 مليون جنيه.

وأشارت رئيس القطاع إلى أعمال إحلال وتجديد وإنشاء كباري بقيمة 110,5 مليون جنيه لتنفيذ حوالي 40 كوبري منها كوبري 11,450 على بحر حفير شهاب الدين وكوبري ك6,5 على مصرف بحر حادوس وكوبري ك 37,900 على ترعة المنصورية ... إضافة إلى انشاء سحارات بقيمة نحو 13 مليون جنيه مثل سحارة التحرير اسفل مصرف غرب النوبارية وسحارة السرابيوم ... وانشاء قطاعات خرسانية U-Sec بقيمة 42 مليون جنيه على ترعة شالما وترعة الخوالد بمحافظة كفر الشيخ كما تم تنفيذ أعمال تغطيات على ترعة السماعنة وذلك بقيمة 25 مليون جنيه.

وأضافت قيام القطاع بأعمال عديدة في مجال الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أعمال حماية بقيمة 240 مليون جنيه في أعمال انشاء سدود وبحيرات صناعية بمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان) وتضمنت حماية قرية عرب الشيخ محمد بمحافظة المنيا , أعمال حماية وادي الشيح بمحافظة أسيوط , أعمال حماية وادي أبو صبيرة ووادي الشغب بوادي عبادي بمحافظة أسوان, أعمال حماية قرية الحاجر ووادي بنات بري بمحافظة ألأقصر ووادي دجلة (طرة - زهراء المعادي) من أخطار السيول بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى العمليات المنفذة بتوشكى وتتضمن احلال وتجديد تبطين ,أعمال طرق ,أعمال الدبش ,انشاء سور , وانشاء واستكمال ترع وفروع بقيمة 60 مليون جنيه.