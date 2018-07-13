59 لجنة تستقبل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، يوم الأحد المقبل، تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدى الامتحانات 7800 طالب وطالبة موزعين على 59 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشرف يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتعليمات من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، على توزيع أرقام الجلوس للمدارس، وتسليم جميع اللجان للمراقبين يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وستبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من امتحان كل مادة، حيث سيتم البدء بتصحيح مادة اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 16من الشهر الجارى وسوف يتم تصحيح بقية المواد تباعاً لسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة.