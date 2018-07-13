ولايتي: إيران ستغادر سوريا والعراق إذا ما أرادت دمشق وبغداد ذلك

رويترز

قال على أكبر ولايتى مستشار الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الجمعة إن طهران تنسق المواقف بشأن وجودها العسكرى فى سوريا مع موسكو ودمشق.

وأكد ولايتى على أن إيران ستغادر سوريا والعراق إذا ما أرادت دمشق وبغداد ذلك، مشيرا إلى أن وجود إيران وروسيا فى سوريا يضمن الأمن هناك ويحميها من أمريكا.

جاءت تصريحاته فى مؤتمر صحفى فى موسكو ردا على سؤال بشأن إن كانت إيران ستسحب قواتها من المنطقة الحدودية الجنوبية بسوريا القريبة من إسرائيل.

وذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتلحق الضرر بالمستهلكين.