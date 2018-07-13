وزير الصحة الأسبق مشيدا بـ"التأمين الصحى": الدولة تتحمل الاشتراكات عن 35% من المواطنين

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر والتى أطلق الرئيس السيسى أولى مراحلها الإسبوع الماضى بمثابة قبلة الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 35 % من المصريين الذين توصفهم التقارير بأنهم غير قادرين على سداد الاشتراكات.

وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة سابقًا لـ"اليوم السابع" أن الدولة تتحمل عن غير القادرين جميع الاشتراكات وتوفر لهم الخدمة بشكل طبيعى لافتا إلى أن القانون حقق العدالة الإجتماعية وساوى بين الجميع فى حق العلاج والرعاية الصحية بكافة مستوياتها.

وأوضح "عدوى" أن فصل الخدمة عن التمويل كان أحد ركائز منظومة التأمين الصحى التى ستساهم فى تعزيز الخدمات لافتا إلى أن الرئيس السيسى أطلق حزمة من الاجراءات الاصلاحية للقطاع بمثابة قبلة الحياة وانتعاشة لمنظومة الصحة بالتزامن مع تطبيق التغطية الصحية الشاملة.