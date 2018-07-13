وزير الشباب يطلق صافرة انطلاق "مارثون يلا نجرى" بالعاشر من رمضان

كتبت – منال العيسوى

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى مدينة العاشر من رمضان، وأطلق صافرة البدء لمارثون "يلا نجرى" من أمام مقر نادى الصفوة الرياضى بالمجاورة الثالثة بوسط المدينة، بمشاركة 2000 من شباب المدينة، و15 مركز شباب بالعاشر يضم فتيات وشباب من أعمار مختلفة تبدأ من 8 سنوات فيما فوق.

كان فى استقبال وزير الشباب والرياضة رموز محافظة الشرقية والعاشر من رمضان وعلى رأسهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والشعبية بجهاز مدينة العاشر وجمعية المستثمرين، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور سمير عارف، وأعضاء مجلس ادارة نادى الصفوة الرياضى برئاسة المهندس عادل اسماعيل واحمد المسلمى المحامى.

حضر وفد من وزارة الشباب بصحبة الوزير ، ضم مساعد الوزير للبيئة والرياضة الدكتور عمرو حداد، ومساعد الوزير لمراكز الشباب الدكتور محمد عبد القادر، ومساعد الوزير لبناء وتطوير القدرات الشبابية الدكتور يوسف الوردان ، ووكيل الوزارة لإدارة البرامج التثقيفية الدكتورة أمل جمال سليمان ووكيل الوزارة للإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى الدكتورة دينا فؤاد، ووكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير احمد الشيخ.

انطلق المارثون تحت إشراف محمد طارق مسئول العمل العام وشئون شباب الأحزاب بوزارة الشباب والرياضة.