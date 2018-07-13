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وزير التنمية المحلية السابق: قطاع التفتيش مهمته التصدى لفساد المحليات

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:00 ص
وزير التنمية المحلية السابق: قطاع التفتيش مهمته التصدى لفساد المحليات وزير التنمية المحلية السابق المستشار محمد عطية
محمود عثمان
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قال وزير التنمية المحلية السابق المستشار محمد عطية، إن مهمة قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية هو التصدى لفساد المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية السابق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى يوليو 2011 بحثنا إنشاء قطاع للتفتيش والمراقبة بالتنمية المحلية للقضاء على الفساد المتحكم بالمحليات، وكان المقترح بإنشاء جهاز يتبع الوزير مباشرة يكون له صفة الضبطية القضائية ويبلغ النيابة العامة عن وقائع الفساد كى تتصدى للتحقيق فيها.

وأوضح أنه تم تعديل قانون الإدارة المحلية فى هذا الوقت بإضافة المادة 6 مكرر بإنشاء قطاع التفتيش والمراقبة والمتابعة بالتنمية المحلية، حيث صدر مرسوم بقانون حمل رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، حيث تمت إضافة مادتين جديدتين إلى الفصل الثانى من الباب الأول للقانون.

 


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قطاع التفتيش والمتابعه

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