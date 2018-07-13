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وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:17 ص
وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة؛ بهدف متابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، رافق الوزير خلال الجولة التفقدية السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بالوزارة، ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية للتنسيق.
 
وشدد عبد الغفار خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلى المعدة لتسجيل رغبات الطلاب على توفير سبل الراحة لهم خلال مراحل التنسيق للعام الجامعى 2018/2019، مطالباً الطلاب بتحرى الدقة فى اختيار رغباتهم واستكمالها بشكل جيد.
 
وتفقد الوزير المبانى المخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، والشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، واطمأن على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال هؤلاء الطلاب.
 
يذكر أن اختبارات القدرات بدأت اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 يوليو وتستمر حتى 23 يوليو الجاري من خلال موقع التنسيق الإلكترونى تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات وهي (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة "عمارة، وفنون" التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، شعبة التربية الموسيقية، شعبة التربية الفنية بكليات التربية والتربية النوعية).

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مكتب التنسيق

الجامعات




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