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الجمعة، 13 يوليه 2018 10:47 م
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واشنطن ترفع الحظر عن تصدير مكونات إلى مجموعة زد تى أى الصينية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:12 م
واشنطن ترفع الحظر عن تصدير مكونات إلى مجموعة زد تى أى الصينية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، رفع حظر التصدير إلى مجموعة الاتصالات الصينية زد تى أى بعد دفع المجموعة الغرامة المتوجبة عليها.

وقالت الوزارة إن الشركة دفعت القسط الأخير المترتب عليها من مبلغ 1,4 مليار دولار هو عبارة عن غرامة لانتهاكها الحظر على كوريا الشمالية وإيران.

وأدت هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين واشنطن بكين لعدة أشهر إذ تتهم إدارة ترامب المجموعة الصينية بانتهاك الحظر على إيران وكوريا الشمالية.

وفى منتصف أبريل، فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على "زد تى إى" يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى 7 سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران.

وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التى تعتمد على الشرائح الأمريكية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية.

لكن دونالد ترامب أعلن لاحقا فى 7 يونيو التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء فى مجلسى الشيوخ والنواب.

كما وافقت زد تى إى عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائى على أن يتم استخدامها على الفور فى حال انتهاكها الاتفاق الجديد.


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