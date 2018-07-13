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ننشر جداول الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:33 م
ننشر جداول الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على
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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية وشهادات التجويد والعالية والتخصص بمعاهد القراءات للعام الدراسى 2017/2018م. 
 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم السبت 28 يوليو بمادتى القرآن الكريم والتربية الفنية. 
 
وتبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم السبت 28 يوليو بمادتى القرآن الكريم ، والفقه.
 
 كما تبدأ امتحانات شهادات ( العالية – التخصص – التجويد) بمعاهد القراءات يوم السبت 28 يوليو بمادتى الفقه والإنشاء. 
 
 
 
 
 

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ش-تجويد
ش-تجويد

ش-تخصص
ش-تخصص

ش-قراءات
ش-قراءات

 


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قطاع المعاهد الازهرية

الشهادة الاعدادية

الثانوية




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