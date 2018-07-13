ننشر جداول الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم السبت 28 يوليو بمادتى القرآن الكريم والتربية الفنية.

وتبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم السبت 28 يوليو بمادتى القرآن الكريم ، والفقه.

كما تبدأ امتحانات شهادات ( العالية – التخصص – التجويد) بمعاهد القراءات يوم السبت 28 يوليو بمادتى الفقه والإنشاء.

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية وشهادات التجويد والعالية والتخصص بمعاهد القراءات للعام الدراسى 2017/2018م.