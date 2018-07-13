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ننشر تفاصيل معاينة موقع حادث "قطار المرازيق" وأقوال المصابين

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:46 م
ننشر تفاصيل معاينة موقع حادث "قطار المرازيق" وأقوال المصابين حادث انقلاب قطار البدرشين
كتب أحمد الجعفرى
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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة حول خروج عربات من القطار رقم 968 المتجه من "القاهرة_قنا"، عن القضبان بقرية المرازيق بالبدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول الواقعة، وتقرير اللجنة المشكلة من قبل أساتذة بكلية الهندسة والسكة الحديد.

 

وكشفت معاينة مسرح الحادث عن وجود تلفيات بعدة عربات تابعة للقطار المتضرر جراء الحادث، تنوعت ما بين تهشم فى الزجاج الداخلى والخارجى، وصدمات فى الجسم المعدنى للقطار، وتناثرت قطرات من دماء المصابين بمحيط الحادث وتحديدا بالقرب من العربات الخلفية المتضررة جراء الواقعة.

 

وقال مصادر قانونية، إنه تم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والمصابين الذين يعانون من إصابات طفيفة، وجاءت أقوالهم لتؤكد، أنه قبل الحادث بدقائق شعروا باهتزاز سريع فى العربات، وانحرف القطار بسرعة رهيبة، مما أسفر عن انقلاب العربات، وتدافع الركاب وسقوطهم فوق بعضهم البعض، مما أسفر عن وقوع الإصابات بينهم.

 

وتابع المصدر، أن بعض الركاب فى العربات الأخرى، تمكنوا من كسر زجاج القطار والخروج منه، وتجمع بعض الأهالى بمحيط الحادث، وساعدوا فى نقل المصابين وكبار السن من موقع الحادث، إلى مسجد قريب، وتم نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف، التى انتقلت على الفور إلى موقع الحادث للقيام بمهامها.

 

وتابع أن التقارير الأولية لحالات المصابين، أنه معظم الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات ورضوض، نتيجة التدافع وارتطام عربات القطار بالأرض بسرعة كبيرة، وأن معظم الحالات مستقرة، ومن المقرر خروجها من المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما سيظل الآخر تحت الملاحظة لحين الاطمئنان على حالته الصحية.

 

وكانت مصادر أمنية أكدت، أنه تم التحفظ على سائق القطار وعامل التحويلة، للتحقيق معهم حول الحادث، لمعرفة أسبابه، وعما إذا كان هناك خلل من جانبهم أسفر عن وقوعه من عدمه.

 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.


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