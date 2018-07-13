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ننشر التقرير البرلمانى حول تعديلات "المعاملة المالية لرئيسى الحكومة والنواب"

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:40 ص
ننشر التقرير البرلمانى حول تعديلات "المعاملة المالية لرئيسى الحكومة والنواب" لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
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ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلمانى للجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1979، وبعض أحكام قانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. 
 
ومن المتوقع أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها الأحد المقبل، مشروع القانون السالف ذكره. 
 
 

 


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