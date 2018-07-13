نائب رئيس الوزراء اليمنى يشيد بجهود المبعوث الأممى لتعزيز فرص السلام

عدن أ ش أ

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، الخميس، بالجهود التى يبذلها المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيت والفريق العامل معه والهادفة إلى تعزيز فرص السلام .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الميسرى أكد - خلال لقائه فى العاصمة المؤقتة (عدن) مع محمد خاطر زيد المستشار السياسى فى مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن - ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطنى الشامل والقرار الدولى 2216.

كما أبدى الميسرى استعداد وزارة الداخلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة والإمكانيات المتاحة لضمان الإجراءات الأمنية لتأمين عمل الفريق لاستكمال مهامه .

من جانبه، استعرض خاطر مهام ودور ممثل الأمين العام والفريق العامل معه، التى تهدف إلى رفع وتعزيز فرص السلام فى اليمن، من أجل استمرار العملية السياسية وإنهاء الحرب .

وأعرب عن شكره لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسرى لتذليل الصعاب أمام الفريق وتسهيل عمله لإنجاز مهامه التى جاء من أجلها .