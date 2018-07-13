video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس الوزراء اليمنى يشيد بجهود المبعوث الأممى لتعزيز فرص السلام

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:00 ص
نائب رئيس الوزراء اليمنى يشيد بجهود المبعوث الأممى لتعزيز فرص السلام القوات اليمنية
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، الخميس، بالجهود التى يبذلها المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيت والفريق العامل معه والهادفة إلى تعزيز فرص السلام .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الميسرى أكد - خلال لقائه فى العاصمة المؤقتة (عدن) مع محمد خاطر زيد المستشار السياسى فى مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن - ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطنى الشامل والقرار الدولى 2216.

كما أبدى الميسرى استعداد وزارة الداخلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة والإمكانيات المتاحة لضمان الإجراءات الأمنية لتأمين عمل الفريق لاستكمال مهامه .

من جانبه، استعرض خاطر مهام ودور ممثل الأمين العام والفريق العامل معه، التى تهدف إلى رفع وتعزيز فرص السلام فى اليمن، من أجل استمرار العملية السياسية وإنهاء الحرب .

وأعرب عن شكره لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسرى لتذليل الصعاب أمام الفريق وتسهيل عمله لإنجاز مهامه التى جاء من أجلها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: تحرير الحديدة قريبا.. وإرادة شعب لبنان مختطفة من قبل ميلشيا حزب الله

نائب رئيس الوزراء اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

المبعوث الأممى

تعزيز فرص السلام




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة