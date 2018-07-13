ميلانيا ترامب تزور مقر المستشفى الملكى بمنطقة تشيلسى بلندن

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بدأت ميلانيا ترامب سيدة البيت الأبيض الأولى، اليوم /الجمعة/ زيارتها لمقر المستشفى الملكى فى منطقة "تشيلسي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى أن المكان ليس بالفعل مستشفى إنما "دار تقاعد" للجنود البريطانيين المتقاعدين، والمعروفين بـ "متقاعدى تشيلسي".

وبث التليفزيون لقطات لوصول ميلانيا لمقر المستشفى الملكي، حيث كان فى استقبالها، فيليب ماي، زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ويأتى ذلك بالتزامن مع اللقاء الذى يعقده ترامب مع ماى فى إطار غداء عمل.

يذكر أن ملك إنجلترا الأسبق، تشارلز الثاني، كان قد أسس هذه المستشفى فى عام 1682 لتكون دار تقاعد للجنود.