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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
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موسكو ترفض تأكيد تصريحات ولايتى بشأن استثمارات روسية فى قطاع الطاقة الإيرانى

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:10 م
موسكو ترفض تأكيد تصريحات ولايتى بشأن استثمارات روسية فى قطاع الطاقة الإيرانى على أكبر ولايتي
أ.ش.أ
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رفض المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، تأكيد تصريحات مستشار المرشد الإيرانى الأعلى، على أكبر ولايتي، حول استعداد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاستثمار فى إيران فى مجال الطاقة.


وردا على سؤال بشأن تصريحات مستشار المرشد الإيرانى الأعلى، على أكبر ولايتى هذه ، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:"لا يمكننى تأكيد ذلك، ولا أستطيع أن أقول شيئا أكثر تفصيلا".


وكان ولايتى قد صرح بعد لقائه الرئيس الروسى أمس الخميس، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد استعداد بلاده للاستثمار فى قطاع النفط والغاز الإيرانى بمقدار 50 مليار دولار.

 


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