موجز أخبار الـ1.. انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق 12 ليلا لمدة 6 ساعات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة الإسكان عن بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18 يوليو الجارى، إلى جانب مصرع 4 وإصابة 11 آخرين فى انقلاب ميكروباص على طريق السخنة، علاوة على انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12 ليلا لمدة 6 ساعات.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..





عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 4 ركاب مصريين للاشتباه فى إصابة الأول بحمى الضنك، وعدم حمل الآخرين لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الركاب الذين تم عزلهم بحميات العباسية فور وصولهم من دولتى السعودية والسودان.

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العين السخنة - القطامية، تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت قيادات أمنية إلى موقع الحادث.





كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن تنفيذ أى مشروع استثمارى يرتبط بصدور القرار الوزارى الخاص به، والذى ينص على كيفية التنفيذ، والمساحة، والشروط البنائية الخاصة به، واستخدامات المشروع وخلافه، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة استطاعت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار عدة قرارات وزارية، ووفقًا لتصريحات عدد من المستثمرين والمتخصصين، فإن هذه القرارات تضاهى ما تم تنفيذه خلال الـ20 عامًا الماضية.

أصيب 25 مواطنا، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الجمعة، بين مينى باص رحلات وسيارة ملاكى بالطريق الدولى لجنوب سيناء أمام مدينة رأس سدر.





استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه نقدم لكم فى هذا التقرير كيف تحجز شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال 15 خطوة، تعرف عليهم:

وصلت النجمة العالمية شاكيرا إلى لبنان، مساء أمس الخميس من أجل إحياء حفل غنائي اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "مهرجانات الأرز الدولية"، كجزء من جولتها العالمية "إلدورادو".





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

يقدم بنك ناصر الاجتماعى قرض حسن تحت مسمى (قرض الزواج) بدون فوائد بحد أقصى 5 آلاف جنيه على قسيمـة الزواج التى لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - الدقى - العجوزة - شارع مراد - ميدان الجيزة - شارع النيل - شارع الجامعة) من الساعة 12 ليلا اليوم، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت، وذلك بسبب تحويل خطوط المياه المتعارضة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد.

أعلن الدكتور مصطى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد وخطوات حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 18/7/2018 وحتى يوم الخميس 31/7/2018، وسيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الأحد 18/8/2018.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس مصطفى فهمى إبراهيم، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن المقابلات الشخصية لتقييم المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية ستبدأ 18 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك بمحافظة القاهرة لـ(٢٢) محافظة التى يتواجد بها مدارس يابانية، وفق الضوابط والمعايير التى حددتها الوزارة، وذلك لاختيار أفضل الكوادر.





أكد محمد عز المتحدث الاعلامى لوزارة النقل أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، خاصة الخط الأول «المرج - حلوان»، حيث تعمل الوزارة على تحديثه وتطويره بخطوات ثابتة، مشيرا إلى ان الخط الأول لمترو الأنفاق ( المرج - حلوان) دخل الخدمة فى عام 1987 ومنذ ذلك التاريخ لم تتم له أى أعمال تطوير (ما يزيد عن ثلاثون عاماً) لذلك قام استشارى الهيئة القومية للأنفاق بإعداد دراسات مفصلة لإعادة التأهيل ورفع كفاءة الخط.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، فى حال إقامة مباريات المسابقة خلال إحدى التوقفات الدولية الخاصة بمباريات منتخب مصر نظراً لضيق الوقت.





يخوض فريق الكرة بنادى الزمالك ثانى ودياته فى معسكر ألمانيا اليوم الجمعة أمام الوصل الإماراتى فى التجربة الثانية بعد مواجهة نورنبيرج بوخ الألمانى بالودية الأولى منذ ساعات .

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توجيهاته بمنع محطات التلفزيون من التركيز علي المشجعات الحسناوات بالمدرجات خلال نقل مباريات كأس العالم 2018 المتبقية.

اعتبر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) جانى إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن مونديال روسيا 2018 الذى يختتم الأحد بمباراة نهائية بين فرنسا وكرواتيا هو "أفضل كأس عالم على الإطلاق" مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

على درب المنافقين و الذين يستغلون الدين لتحقيق منافعهم، حتى ولو اضطروا بالأتيان بدين جديد ما أنزله الله بسلطان، سار "عدنان أوكتار" الذى وصف نفسه بالداعية الإسلامى ورجل الدين يحقق من الثروات ما جعله من أثرى أثريا تركيا ، فأتى بكل فاحشة وخطيئة وجريمة باسم الدين حاملا شعار تحرير الأفكار الدينية من العادات والتقاليد القديمة .

يواصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إجراء تحريات لكشف غموض العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، حيث شملت جهود البحث الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وفحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، بأقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة.

تستعد معامل الحاسب الآلى بجامعات الجمهورية لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بالمجان، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحليل وحساب النسب وشرائح المجموع لطلاب مراحل التنسيق المختلفة، قبل إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى التى من المتوقع أن تنطلق أعمالها بعد غدا الأحد، وبحد أقصى الاثنين المقبل.