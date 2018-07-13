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الجمعة، 13 يوليه 2018 06:03 م
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مقتل 5 أشخاص فى تظاهرة بنيكاراجوا

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:04 م
مقتل 5 أشخاص فى تظاهرة بنيكاراجوا مظاهرات نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
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قتل 5 أشخاص بينهم 4 شرطيين الخميس، فى مواجهات جنوب شرق نيكاراجوا، فى يوم شهد تظاهرات فى مناطق عدة للمطالبة برحيل الرئيس دانيال أورتيجا، بحسب ما ذكر المركز النياكاراجوى لحقوق الإنسان.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا فى تظاهرات فى أنحاء عدة من البلاد، فى الجنوب، أفادت تقارير أن عددا من المتظاهرين توجه نحو مركز للشرطة، وتطور الأمر إلى مواجهة بينهم وبين عناصر الشرطة.

وقالت رئيس المركز النيكاراجوى لحقوق الإنسان فيلما نونيز لوكالة فرانس برس، "قتل 5 أشخاص فى مواجهات فى موريتو، هم 4 شرطيين ومتظاهر"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وقالت مسؤولة فى تيار من المجتمع المدنى فرانشيسكا راميريز إن عسكريين "هاجموا المتظاهرين الذين كان بعضهم مسلحا، فردوا بإطلاق النار".

وقُتل 14 شخصا فى التاسع من يوليو فى جنوب غرب نيكاراجوا خلال اشتباكات بين قوات حكومية ومعارضين للرئيس دانيال أورتيجا.

ونفت الحكومة النيكاراجوية أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به مجموعات عسكرية موازية للقوى العسكرية الرسمية تقول المعارضة إنها مدعومة من السلطات.


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