مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين فى انفجار استهدف موكب أحد السياسيين بباكستان

أ ف ب

قتل أربعة اشخاص وجرح 39 آخرون لدى انفجار دراجة نارية مفخخة عند مرور موكب احد السياسيين فى شمال غرب باكستان الجمعة، بحسب ما اعلنت الشرطة، فى وقت تستعد البلاد لاجراء انتخابات.

وقالت الشرطة ان التفجير الذى وقع فى بلدة بانو شمال غرب باكستان استهدف موكب مرشح "متحدة مجلس العمل" اكرم خان درانى الذى نجا من الهجوم.

واضاف ضابط الشرطة كريم خان لوكالة فرانس برس "كانت القنبلة مزروعة فى دراجة نارية". واكدت سلطات محلية اخرى الهجوم.

ومتحدة مجلس العمل ائتلاف يضم احزابا دينية مقرها شمال غرب باكستان.

ودرانى مرشح بوجه عمران خان، لاعب الكريكت الذى تحول الى السياسة، زعيم "حركة الانصاف" احد الاحزاب الاكثر حظوظا فى انتخابات 25 تموز/يوليو.

وكتب خان فى تغريدة "ادين بشدة الهجوم الارهابى على اكرم درانى وموكبه".

واضاف "يبدو ان هناك مؤامرة لتخريب انتخابات 25 تموز/يوليو لكن الشعب الباكستانى لن يسمح لاى مخطط يهدف لاستهداف هذه الانتخابات التاريخية بأن ينجح".