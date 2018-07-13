مصرع طفلة إثر سقوط تكعيبة عنب عليها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة و جمال أبو الفضل

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط تكعيبة عنب عليها بمركز بدر فى البحيرة.

تلقى مركز شرطة بدر بلاغا من المستشفى العام بوصول الطفلة "هـ.ح.م" 7 سنوات، مقيمة قرية كفر زيادة، مركز كوم حمادة جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، نتيجة الارتطام بجسم صلب، ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.

وبسؤال والدها قرر أنه أثناء قيامه بالعمل بمزرعة بطريق مطار البريجات دائرة المركز، وبرفقته ابنته، وحال قيامها باللهو سقطت عليها تكعيبة عنب مكونة من الطوب الأبيض، ما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.