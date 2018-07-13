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مصرع ربة منزل على يد زوجها المدرس وسط أحد الشوارع بمدينة كفر الشيخ

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:35 ص
مصرع ربة منزل على يد زوجها المدرس وسط أحد الشوارع بمدينة كفر الشيخ جثه-ارشيفيه
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت  المنطقة القريبة من مدرسة الشهيد رياض الثانوية جريمه قتل بشعه منذ قليل، عندما أقدم معلم على قتل زوجته في الشارع ، منهالاً عليها بسكين فأصابها بعدة طعنات ،فلفظت أنفاسها الأخيرة قبل نقل جثمانها لمستشفى كفر الشيخ العام .
 
تلقى اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، اخطاراً من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية ، يفيد بمصرع "ه.م.ا.ع" 46سنة ربة منزل ، على يد زوجها " محمد .م.ع" 56 سنة معلم بالمدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ ، يقيمان بحي ميت علوان بشرق مدينة كفر الشيخ ، عقب طعنها عدة طعنات في البطن والصدر ، وسالت دمائها، وانتفضت عدة مرات من شدة الطعنات ووقف بجوار جثتها، مردداً " قتلتها انتقاماً منها" وانتقل على الفور الرائد محمد صادق رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ ، ومعاونيه ، والقى القبض على المدرس ، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لمشرحة كفر الشيخ العام .
 
وعلل المدرس جريمته لشكه فى سلوكها ، وأمر العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى ، اجراء التحريات الازمه عن الواقعة ، لمعرفة حقيقية قتل المدرس لزوجته في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة في الشارع ، تحرر المحضر رقم 4364 إداري قسم أول كفر الشيخ ، وجاري العرض على النيابة العامة .
 
 
 
 
 

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