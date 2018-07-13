مدير تأمين صحى بنى سويف يطالب بمحاكاة لإدارة الأزمة ومراجعة خطة الطوارئ

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور عصام السباعى مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، على ضرورة تحديد الهيكل التنظيمى الإدارى لفريق الأزمات ووسائل الاتصال بهم. وكذلك توافر صف ثان لأعضاء الفريق والإعداد لإجراء محاكاه لحدوث أزمة وكيفية التعامل معها عن طريق فريق إدارة الأزمة وتقييم إدارة الأداء ، للتعامل مع الأزمة من نقاط قوى لتدعيمها واستغلالها بالشكل الأمثل ، أو نقاط ضعف لسرعه تقويمها .

وأضاف السباعى قائلا : طالبت أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالفرع بمراجعة خطه الطوارئ والاخلاء لمواجهة الأزمات وتوافر وسائل الحماية المدنية وذلك بهدف تأمين بيئة العمل وسلامه الموظفين والمنتفعين داخل المنشآت التابعة " مبنى الفرع ، العيادات المخازن ، المستشفى " ، لافتا الى أهمية إجراء متابعة للمصاعد والمولدات والوصلات والأعمال الكهربائية داخل المنشآت التابعة للفرع على مستوى المحافظة.