محافظ كركوك: داعش لايزال يتمركز فى بعض المناطق بالمحافظة

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أكد محافظة كركوك راكان الجبورى أن تنظيم داعش الإرهابى لايزال متواجدا ويسيطر على بعض النقاط فى المحافظة .

قال الجبورى - فى تصريحات ، أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن القوات العراقية حققت نجاحات فى المحافظة ، وتمكنت من طرد مسلحى داعش من العديد من المناطق " ، مشيرا إلى أنه رغم هذه النجاحات العسكرية إلا أن العديد من المخابئ والنقاط التى يسيطر عليها التنظيم فى كركوك لم تصل إليها القوات العراقية بعد لتطهيرها .

وكان مصدر محلى عراقى أفاد - أمس - بقيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى تفجير برجين ناقلين للكهرباء من كركوك الى قضاء الدور وسامراء.