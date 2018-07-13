video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة : تكريم أوائل الثانوية العامة تحفيزا لهم لمواصلة تفوقهم

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:01 م
محافظ البحيرة : تكريم أوائل الثانوية العامة تحفيزا لهم لمواصلة تفوقهم الطالب محمد سلامة سلام
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، عن سعادتها الغامرة لحصول أحد أبناء المحافظة على المركز الأول فى الثانوية العامة بقسم العلوم لهذا العام.

وأضافت أنه جارى الإعداد لتنظيم حفل تكريم للطلاب المتفوقين بالمحافظة وعلى رأسهم الطالب محمد سلامة سلام بمدرسة شاكر فرج بمركز أبو حمص والحاصل على المركز الأول مكرر فى الثانوية العامة  تحفيزا لهم على مواصلة تفوقهم العلمى.

فيما أكد الدكتور عطية سرحان مدير مدرسة شاكر فرج الثانوية للبنين بمركز أبو حمص أن هذه المدرسة هى مصنع المتفوقين والنابغين بمحافظة البحيرة وذلك لاشتمالها على الكوادر التعليمية العالية المستوى والمتابعة الجيدة للطلاب بالاضافة الى التواصل الدائم مع أولياء الأمور للقرى بالعملية التعليمية.

وأضاف أن أول الثانوية لهذا العام والعام الماضى من خريجى المدرسة التى تعرف أيضا بمدرسة الأطباء نظرا لدخول أكثر من 70 طالب كلية الطب بالجامعات المختلفة خلال  العام الماضى فقط.

وأكد سرحان أنه توقع حصول محمد سلام على الدرجات النهائية وفوزه بأول الثانوية على مستوى الجمهورية وذلك نظرا لاجتهادة العلمى والثقافى.

وأوضح المهندس أحمد الرفاعى عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ،أن حصول طالب من مدينة ريفية وخريج مدرسة حكومية على المركز الاول على مستوى الجمهورية هو شرف كبير للمحافظة ويعكس مدى مجهود القائمين على التربية والتعليم بالمحافظة للرقى بمنظومة التعليم.

وأضاف أنه لابد من الاهتمام بالمدارس الحكومية فى القرى والنجوع وعدم اقتصار الاهتمام على المدارس الشهيرة بعواصم المدن لأن هؤلاء الطلاب هم العصب الاساسى لمشروع تطوير التعليم فى مصر.

وطالب الرفاعى من المسئولين عن التربية والتعليم متابعة الطلاب النابغين خلال دراستهم وتقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى لهم من أجل مواصلة نجاحهم العلمى والإبداعى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هاجر شرفت أبوها المزارع البسيط.. التاسع مكرر على الجمهورية فى الثانوية العامة لا تشاهد التليفزيون ولا تعرف فيس بوك أو تويتر.. تحفظ القرآن كاملا من الإعدادية.. ووالدها: بنتى رفعت راسى فى السما وتعبى ما راحش هدر

الناجح يرفع إيده.. محمد يتفوق على إعاقته ويحقق 92% فى الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

الثانوية العامة

مركز ابو حمص

أوائل الثانوية العامة




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة