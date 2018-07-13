محافظ البحيرة : تكريم أوائل الثانوية العامة تحفيزا لهم لمواصلة تفوقهم

وأضافت أنه جارى الإعداد لتنظيم حفل تكريم للطلاب المتفوقين بالمحافظة وعلى رأسهم الطالب محمد سلامة سلام بمدرسة شاكر فرج بمركز أبو حمص والحاصل على المركز الأول مكرر فى الثانوية العامة تحفيزا لهم على مواصلة تفوقهم العلمى.

فيما أكد الدكتور عطية سرحان مدير مدرسة شاكر فرج الثانوية للبنين بمركز أبو حمص أن هذه المدرسة هى مصنع المتفوقين والنابغين بمحافظة البحيرة وذلك لاشتمالها على الكوادر التعليمية العالية المستوى والمتابعة الجيدة للطلاب بالاضافة الى التواصل الدائم مع أولياء الأمور للقرى بالعملية التعليمية.

وأضاف أن أول الثانوية لهذا العام والعام الماضى من خريجى المدرسة التى تعرف أيضا بمدرسة الأطباء نظرا لدخول أكثر من 70 طالب كلية الطب بالجامعات المختلفة خلال العام الماضى فقط.

وأكد سرحان أنه توقع حصول محمد سلام على الدرجات النهائية وفوزه بأول الثانوية على مستوى الجمهورية وذلك نظرا لاجتهادة العلمى والثقافى.

وأوضح المهندس أحمد الرفاعى عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ،أن حصول طالب من مدينة ريفية وخريج مدرسة حكومية على المركز الاول على مستوى الجمهورية هو شرف كبير للمحافظة ويعكس مدى مجهود القائمين على التربية والتعليم بالمحافظة للرقى بمنظومة التعليم.

وأضاف أنه لابد من الاهتمام بالمدارس الحكومية فى القرى والنجوع وعدم اقتصار الاهتمام على المدارس الشهيرة بعواصم المدن لأن هؤلاء الطلاب هم العصب الاساسى لمشروع تطوير التعليم فى مصر.

وطالب الرفاعى من المسئولين عن التربية والتعليم متابعة الطلاب النابغين خلال دراستهم وتقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى لهم من أجل مواصلة نجاحهم العلمى والإبداعى.